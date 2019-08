Governo: Di Battista, Di Maio parla come capo politico M5s, se Pd farà saltare tutto dovrà spiegarlo a suoi elettori

- Alessandro Di Battista, che non ha mai nascosto la sua ostilità alla formazione di un governo giallorosso, interviene con un post su Facebook sulle tensioni scatenate dall'aut aut del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte, premier incaricato. "Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno parlato di 'ultimatum' del Movimento 5 Stelle. È davvero paradossale il fatto che quelli del Pd considerino 'ultimatum' idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo - scrive - Oltretutto nei 20 punti presentati ieri ci sono quelle riforme che il Pd e i suoi derivati hanno promesso per 20 anni senza mai realizzarle preferendo cedere agli ultimatum (quelli veri) di Berlusconi. Parlerò poco in questi giorni ma una cosa la voglio dire. Il Pd si dovrebbe preoccupare degli 'ultimatum' che gli hanno dato ripetutamente milioni di elettori o ex-elettori. Sono loro ad avergli detto: 'o fate una legge sul conflitto di interessi o andate a casa'. Sono loro che hanno votato Sì al referendum sull’acqua pubblica e ancora aspettato che venga rispettato. Sono loro che oggi chiedono a gran voce la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Il Movimento gli ha messo su un piatto d’argento soluzioni e proposte e loro si lamentano pure?". (segue) (Rin)