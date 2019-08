Governo: Di Battista, Di Maio parla come capo politico M5s, se Pd farà saltare tutto dovrà spiegarlo a suoi elettori (2)

- "Ieri Luigi ha parlato come ha il dovere di parlare il capo politico del Movimento - ha proseguito Di Battista - Ha parlato come avrei parlato io e migliaia di attivisti. Ha parlato a nome di un Movimento che un anno e mezzo fa ha vinto le elezioni proprio perché ha proposto gli stessi temi di ieri. Ripeto, il Movimento ha un enorme potere contrattuale e questo rappresenta un’occasione per portare a casa risultati attesi dai cittadini italiani da 20 anni. Se poi gli esponenti del Pd dovessero far saltare tutto perché non vogliono fermare inceneritori e trivellazioni, non intendono colpire i conflitti di interessi che generano accentramento di potere, non pensano di salvaguardare l’acqua pubblica o di redimersi dopo anni di regalie fatte proprio da loro ai Benetton beh, lo spiegheranno ai loro elettori e lì, forse, capiranno il significato della parola 'ultimatum'”. (Rin)