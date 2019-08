Tpl Roma: Figliomeni (Fd'I), interrogazione per conoscere guasti a nuovi mezzi Atac

- "Ho presentato una dettagliata interrogazione al sindaco Raggi per sapere se anche i nuovi bus presentano dei difetti poiché diversi cittadini mi hanno segnalato la presenza nei giorni scorsi di meccanici dell'azienda che in più zone intervenivano nuovamente sui mezzi recentemente acquistati dal Comune di Roma". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "A dispetto dei proclami dell'amministrazione grillina - aggiunge - che certamente non brilla nel settore della mobilità vista la situazione disastrosa in cui si trova il trasporto pubblico di Roma con tra l'altro le metro perennemente rotte e le stazioni chiuse, non vorremmo che anche per questi nuovi autobus costati circa trenta milioni di euro ci fossero problemi seri. Non sarebbe la prima volta che i pentastellati la combinano grossa visto che mesi fa sono stati noleggiati 70 bus israeliani senza mai poterli mettere in strada non essendo immatricolabili come prontamente denunciato da noi di Fratelli d'Italia. Anche in questo caso c'è il rischio, considerati anche altri guasti precedenti su altri bus nuovi, che i veicoli acquistati dai grillini con i soldi dei romani durino da Natale a Santo Stefano".(Com)