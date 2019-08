Georgia: ministero Esteri russo “preoccupato” per tensioni fra Tbilisi e Ossezia del Sud

- Il ministero degli Esteri russo ha espresso “seria preoccupazione” per l'escalation della tensione al confine tra la regione occupata georgiana di Tskhinvali (nota anche come Ossezia del Sud) e la Georgia a causa della costruzione di un checkpoint della polizia georgiana vicino ai villaggi di Chorchana e Tsnelisi, lungo la linea di occupazione. “Negli ultimi mesi Tbilisi ha deliberatamente intensificato le tensioni al confine attraverso azioni provocatorie e campagne di propaganda politica sostenute dai paesi occidentali”, si legge nella dichiarazione, secondo cui “queste azioni provocatorie sono state realizzate sullo sfondo dei ripetuti rifiuti di Tbilisi di avviare negoziati (con le autorità dell’Ossezia) sulla delimitazione del confine”. Anche il dipartimento di Stato Usa è intervenuto sulla questione, invitando in una nota Mosca a “utilizzare tutti i canali disponibili per prevenire un'ulteriore escalation della situazione”. (segue) (Rum)