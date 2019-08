Georgia: ministero Esteri russo “preoccupato” per tensioni fra Tbilisi e Ossezia del Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione di monitoraggio dell’Unione europea in Georgia (Eumm), Erik Hoeg, è arrivato sempre ieri al villaggio di Chorchana per prendere coscienza della situazione a seguito delle forti tensioni nate tra le autorità di Tbilisi e Tskhinvali dopo il posizionamento di un posto di controllo di frontiera georgiano lungo la linea di occupazione. In risposta all’azione intrapresa da Tbilisi, sempre ieri le autorità dell’Ossezia del Sud hanno annunciato il posizionamento di un posto di controllo di frontiera nei pressi del villaggio di Tsnelisi. Lo ha annunciato oggi il leader della repubblica autoproclamata, Anatolj Bibilov. “La nostra posizione rimane invariata: le autorità di Tbilisi dovrebbero rimuovere il loro posto di controllo. Per quanto riguarda l’incontro di questo pomeriggio, le consultazioni continueranno nei prossimi giorni, ma abbiamo chiesto al Comitato di sicurezza di predisporre una postazione per garantire la sicurezza dei residenti del villaggio”, ha aggiunto Bibilov, che ieri mattina ha incontrato gli abitanti dell’area. (Rum)