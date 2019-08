Cuneo: metalli pesanti e diossine nel cantiere di Niella Tanaro, i carabinieri lo sequestrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa una complessa attività del nucleo investigativo dei carabinieri Forestali di Cuneo, oggetto di informativa di reato e diretta dal Sostituto Procuratore di Cuneo Attilio Stea. A seguito di esposti di privati cittadini che lamentavano movimenti sospetti e l’innalzamento di grandi nubi polverulente in un cantiere in località Pratolungo, del comune di Niella Tanaro (Cuneo), il nucleo di polizia ambientale, in collaborazione con l’Arpa di Cuneo, aveva avviato nel 2017 una attività investigativa con lunghi appostamenti e l’ausilio di strumenti tecnologici dedicati dalla quale emergeva che la Società “B&A” stesse gestendo scorie e ceneri provenienti dall’industria pesante senza trattarle ed inertizzarle come avrebbe dovuto. In particolare la ditta aveva ottenuto l’autorizzazione urbanistica ed ambientale per realizzare un rilevato di oltre un ettaro di superficie (pari all’incirca a due campi da calcio) che contenesse tali ceneri industriali, a condizione che venissero opportunamente lavorate, ovvero mescolate in conglomerati cementizi per uno stoccaggio in sicurezza evitando ogni fuoriuscita o percolamento sotterraneo. In realtà le svariate migliaia di metri cubi di rifiuti in arrivo, come confermato e approfondito dal geologo nominato dalla Procura, venivano in parte riversati tal quali nell’area, in parte trattati sommariamente con acqua e cemento, senza adottare tutte le precauzioni imposte dai provvedimenti autorizzativi, configurando di fatto una vera gestione di discarica di rifiuti pericolosi non autorizzata con rischio di inquinamento delle vicine aree agricole. Alcuni campioni prelevati ai margini dell’area sono risultati contenere metalli pesanti e diossine. (segue) (Rpi)