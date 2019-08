Cuneo: metalli pesanti e diossine nel cantiere di Niella Tanaro, i carabinieri lo sequestrano (2)

- La società infatti, come poi emerso a seguito delle perquisizioni operate, provvedeva ad inoltrare agli enti competenti dati falsificati sulla produzione di conglomerato cementizio e sulle sue rispettive componenti al fine di far risultare il trattamento dei rifiuti citati perfettamente e regolarmente funzionante. Al fine di arginare e contrastare i pericolosi percolamenti e mettere in sicurezza l’intera area del cantiere, tuttora sotto sequestro penale, è stato dunque recentemente imposto alla società il rispetto di opportune prescrizioni tecniche asseverate per il ripristino ambientale, nonché è stato promosso presso la Provincia di Cuneo un nuovo procedimento amministrativo volto a caratterizzare nel dettaglio tutto il materiale nel tempo depositato e le aree limitrofe, al fine di valutare la necessità di procedere con opere di messa in sicurezza e bonifica. Gli indagati, ovvero il legale rappresentante della società, il direttore di cantiere e consulente, nonché il tecnico progettista, residenti in provincia di Cuneo, rimangono responsabili dell’intera procedura di bonifica, oggi in itinere. (Rpi)