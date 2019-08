Cuneo: metalli pesanti e diossine nel cantiere di Niella Tanaro, i carabinieri lo sequestrano - foto 2

- A seguito di esposti di privati cittadini che lamentavano movimenti sospetti e l’innalzamento di grandi nubi polverulente in un cantiere in località Pratolungo, del comune di Niella Tanaro (Cuneo), il nucleo di polizia ambientale, in collaborazione con l’Arpa di Cuneo, aveva avviato nel 2017 una attività investigativa con lunghi appostamenti e l’ausilio di strumenti tecnologici dedicati dalla quale emergeva che la Società “B&A” stesse gestendo scorie e ceneri provenienti dall’industria pesante senza trattarle ed inertizzarle come avrebbe dovuto. (Rpi)