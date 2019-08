Roma: Fp Cgil, continua agonia per lavoratori e utenti dei laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l'agonia per i lavoratori e gli utenti dei laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali adulti medio gravi, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni e residenti nel territorio di Roma Capitale". Così, in una nota, la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Il 31 luglio - aggiunge il comunicato - è scaduta la proroga del servizio concessa all'associazione Capodarco Onlus per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, indetta a febbraio 2019". "Come avevamo previsto - dichiara la Fp Cgil di Roma e Lazio - questo tempo non è stato sufficiente. Dopo la chiusura estiva del mese di agosto, il 2 settembre i laboratori avrebbero dovuto riprendere la loro attività ma è di oggi la certezza che la procedura di gara, per almeno due dei tre lotti in cui è stata suddivisa, non terminerà prima della metà del mese di ottobre". "Come Fp Cgil, al fianco del Comitato dei Genitori 'Noi per i laboratori sociali', avevamo sollevato una serie di criticità contenute nel bando, come l'esclusione degli utenti sopra i 50 anni senza alternative e la predisposizione di graduatorie di accesso ex novo senza tener conto del pregresso, ma soprattutto sollecitato l'assessorato alla Persona ed il dipartimento Politiche sociali a mettere in atto tutti gli interventi necessari a garantire la continuità del servizio. Alla fine di agosto, senza nessuna ulteriore proroga che consenta di arrivare in modo dignitoso alla fine dell'espletamento delle procedure, l'unica certezza che hanno i 65 utenti e gli 11 lavoratori di questi laboratori è che il servizio lunedì ripartirà in autogestione". (segue) (Com)