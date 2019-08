Roma: Fp Cgil, continua agonia per lavoratori e utenti dei laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili (2)

- "I laboratori della pasta all'uovo, di ceramica e di restauro lunedì mattina saranno attivi grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che, anche senza garanzie sulla retribuzione, con l'impegno e la dedizione che li ha sempre contraddistinti apriranno le porte dei laboratori e come sempre saranno pronti ad accogliere gli utenti. Sarà un atto di umanità - prosegue il sindacato - per non lasciare senza attività gli utenti che già attendono di poter riprendere il proprio lavoro. Un atto di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, che ancora una volta non hanno operato nel rispetto dei cittadini né dei lavoratori che svolgono un servizio per conto di Roma Capitale, né delle tante famiglie che si affidano a un fondamentale servizio pubblico. E sarà anche un atto di speranza. La speranza di Teresa, Rita, Roberta, Antonio e dei loro colleghi, di veder riconosciuto il proprio lavoro, di poter continuare a svolgere regolarmente, con la dovuta retribuzione. Senza il rischio che si avvicina a ogni nuova gara, all'ennesimo bando al massimo ribasso. La speranza di una normalità che purtroppo, in questo settore non è la regola ma una rara eccezione: la storia di questi laboratori socio-occupazionali ne è l'ennesima prova. Lunedì saremo con i lavoratori, gli utenti e le famiglie, per fare il punto e mettere in atto ogni iniziativa utile a sbloccare la situazione. Per tamponare l'assenza della politica, incontreremo la cooperativa per cercare soluzioni a salvaguardia dell'occupazione e delle retribuzioni dei lavoratori". (Com)