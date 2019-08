Tunisia: stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre (2)

- Lo stato di emergenza in Tunisia è regolato dall'articolo 80 della Costituzione e scatta "in caso di pericolo imminente che minaccia le istituzioni della nazione, la sicurezza o l'indipendenza del paese e ostacola il normale funzionamento dello Stato". Durante questo periodo, il presidente della Repubblica "non può sciogliere l'Assemblea dei rappresentanti del popolo e non può essere presentata una mozione di censura contro il governo". Dopo trenta giorni, il parlamento può chiedere alla Corte costituzionale di verificare che vi siano ancora le condizioni per mantenere l'emergenza. La misura è comunque tesa a consentire "un ritorno al normale funzionamento delle istituzioni e dei servizi statali" e "cessa di essere in vigore non appena le circostanze che giustificano la loro attuazione non si applicano più". (Tut)