Ladispoli: "app" guida Polizia di Stato verso ladri responsabili di furti a Roma e nell'hinterland, 3 giovani in manette

- È stato l'acume investigativo di un ispettore del commissariato Flaminio Nuovo, che ha portato gli investigatori ad arrestare una banda composta da tre giovani, due ragazzi romani di 20 e 22 e una ragazza originaria del Portogallo, responsabili di diversi furti nella capitale e nell'hinterland romano. L'ispettore, infatti, visionando le immagini delle telecamere, in sede di ricezione di una denuncia di furto in una tabaccheria a Labaro, ha riconosciuto il 22enne, T.M., che nel 2018 era stato indagato per alcuni furti messi a segno con delle auto prese a noleggio. Individuato il modus operandi dei ladri, gli agenti hanno potuto accertare che il 22enne, fraudolentemente, nel mese di agosto aveva iniziato a noleggiare un auto. (segue) (rer)