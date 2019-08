Ladispoli: "app" guida Polizia di Stato verso ladri responsabili di furti a Roma e nell'hinterland, 3 giovani in manette (2)

- È stata poi l'attività tecnica a chiudere il cerchio dell'indagine intorno agli altri due complici, un uomo e una donna. L'utilizzo di una app, fornita ai poliziotti dalla stessa impresa di noleggio, ha permesso infatti agli agenti di seguirne gli spostamenti prima a Civitavecchia in via Annibale Lessen e poi a Ladispoli in via Flavia. I due ragazzi sono stati sorpresi proprio mentre si allontanavano frettolosamente da un negozio di tabacchi per raggiungere la loro complice che era alla guida della macchina presa a nolo. In mano a T.M, che aveva indosso la stessa giacca - indossata nel colpo messo a segno a Labaro - uno scalpello lungo 50 centimetri, mentre G.D impugnava una torcia. Perquisita la macchina gli agenti hanno trovato un sacco di iuta bianco contenente 103 pacchetti di sigarette. A seguito del giudizio direttissimo per T.M. e G.D. sono scattati gli arresti domiciliari. Per la 28enne invece, è stata disposta la misura alternativa dell'obbligo di dimora presso il comune di Ostia. (rer)