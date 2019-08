Nord Macedonia: parlamento si riunisce oggi per elezione nuovi ministri

- Il parlamento della Repubblica di Macedonia del Nord ha ripreso oggi la sua sessione per l’elezione di due nuovi ministri e tre viceministri nominati dal premier Zoran Zaev. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mia”. Nina Angelovska è stata proposta per l’incarico di ministro delle Finanze e Hisen Xhemaili come ministro senza portafoglio per il miglioramento dell’ambiente imprenditoriale. Kiril Kolemisevski è il nome fatto da Zaev per il ruolo di viceministro dell’Economia, mentre Elizabeta Naumovska, è stata proposta come viceministro per l’Educazione e le Scienze e Nedzad Mehmedovic come viceministro per il Sistema politico e le relazioni tra le comunità. I deputati dell’Assemblea nazionale di Skopje sono chiamati oggi a votare anche per il nuovo vicegovernatore della Banca nazionale per il cui ruolo è stato proposto Fadil Bajrami.(Mas)