Viterbo: comune, domani il "Raduno auto e moto d'epoca", dalle 9 la sfilata per le vie della citttà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raduno d'auto e moto d'epoca nella città di Viterbo, domani a piazza della Rocca, a partire dalle ore 9. L'iniziativa, promossa dall'Asd Auto Moto Club di Viterbo, con il patrocinio del comune, prevede la terza prova del campionato regionale Motoraid Lazio 'Formula Raid-Raduno', a cura dell'Asd A.M.C. Viterbo, aperta sia ai radunisti che agli specialisti del motoraid. Questo il programma: dalle ore 8,30, a piazza della Rocca, apertura delle iscrizioni". Lo rende noto, in un comunicato, il comune di Viterbo. "Alle 9 - aggiunge - il ritrovo dei partecipanti. Alle ore 11 avrà inizio la sfilata dei partecipanti per le vie cittadine. Seguiranno le prove di abilità (facoltative), la conviviale e la premiazione nel pomeriggio alle ore 16,30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347 3657240. Per consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare (ord. n. 465 del 12/8/2019 Polizia locale), ovvero divieto di sosta con rimozione a piazza della Rocca dalle ore 8 alle ore 12 e possibile interruzione del traffico durante la sfilata dei partecipanti (dalle ore 11,30 alle 12,30), lungo il seguente percorso: piazza della Rocca, via e piazza san Faustino, Cairoli, via Marconi, piazza Verdi (tratto interessato), via Matteotti, piazza della Rocca, piazzale Gramsci".(rer)