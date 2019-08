Kosovo: Commissione elettorale, incontro con ambasciatore Usa e premier uscente

- L’ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett, ha incontrato il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) e il primo ministro uscente Ramush Haradinaj. Lo riferiscono i media kosovari, aggiungendo che l’ambasciatore ha elogiato il loro impegno nel quadro dell’organizzazione di elezioni parlamentari nel paese balcanico. “Durante il colloquio è stato sottolineato il contributo fondamentale della Commissione ai processi democratici in Kosovo”, si legge nel comunicato stampa relativo all’incontro, in cui si aggiunge che il presidente della Commissione, Valdete Daka, ha sottolineato la necessità di una “presenza internazionale” nelle regioni settentrionali del Kosovo durante il processo elettorale. “Si tratta di aree in cui una presenza internazionale garantirebbe un determinato livello di affluenza”, ha aggiunto. (segue) (Kop)