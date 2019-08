Israele-Etiopia: premier Ahmed inizia visita a Gerusalemme, domani incontro con Netanyahu

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed effettuerà una visita ufficiale in Israele a partire da oggi, 31 agosto. A Gerusalemme, come riferito in un comunicato del ministero degli Esteri israeliano, Ahmed incontrerà l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu nella giornata di domenica, oltre ad incontrare il presidente Reuven Rivlin e a visitare il memoriale dell’Olocausto (Yad Vashem) e la Direzione nazionale informatica. Durante la visita, recita la nota, le due parti discuteranno del rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori della sicurezza, dell'agricoltura e della tecnologia, con particolare attenzione alla cyber sicurezza. La visita di Ahmed farà seguito a quelle effettuate ad Addis Abeba da Netanyahu nel luglio 2016, e dal presidente Rivlin, nel maggio 2018. In quets’ultimo frangente le due parti hanno firmato una serie di accordi di cooperazione nei settori della salute, dell’istruzione e dell’energia. Etiopia e Israele intrattengono rapporti stretti e amichevoli e cooperano in molti settori, tra cui l’agricoltura, il settore idrico, la salute, l’istruzione, la scienza, la tecnologia e l’innovazione. (Res)