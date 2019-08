Kosovo: continuano consultazioni tra Ldk e Vetevendosje per coalizione elettorale

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il movimento Vetevendosje hanno annunciato di aver intensificato le consultazioni pre-elettorali, in vista dello scadere del termine per la consegna delle proposte di coalizione alla Commissione elettorale centrale (Cec). Lo riferisce il quotidiano “Koha”, aggiungendo che nessuna delle due parti ha ancora affermato di essere pronta a concedere il posto di primo ministro. “La coalizione con Vetevendosje ci sarà solo se accetteranno di farci mantenere il nostro candidato alla carica di primo ministro: nel caso in cui non riuscissimo a trovare un accordo in merito, parteciperemo alle elezioni ognuno per conto proprio e cercheremo di creare una coalizione post-elettorale”, ha detto uno dei leader della Lega, Isa Mustafa, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Bota Sot”. (segue) (Kop)