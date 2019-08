Serbia: stampa locale, servizi Usa seguono mosse ministro Dacic in attività per ritiro riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di intelligence statunitensi starebbero seguendo le mosse del ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, con l'obiettivo di prevenire la sua campagna mirata al ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi: lo scrive oggi il quotidiano "Srpski Telegraf", citando fonti riservate diplomatiche e fonti fra i servizi di sicurezza. "Viene verificato tutto, perché anche il minimo dato può essere d'aiuto. Indagano i contatti e le comunicazioni al fine di ottenere dati precisi su chi sono i lobbisti, quali metodi utilizza la Serbia, se c'è qualcuno che la aiuta nel convincere i paesi terzi", dicono le fonti ascoltate dal giornale. Lo stesso ministro Dacic ha detto al giornale di essere consapevole di essere "nel mirino" dei servizi statunitensi, ricordando che le autorità Usa hanno più volte chiesto che la Serbia smettesse di compiere azioni in quella direzione. "Loro sempre, prima che io vada in qualche paese, avvertono quello Stato di non cambiare la propria decisione sul riconoscimento del Kosovo. Da diversi mesi tentano di imporci di smettere, costantemente esercitano pressioni sia su di me che sul presidente (serbo) Vucic affinché la smettiamo con la campagna del ritiro dei riconoscimenti, e Pristina sospenda i dazi (imposti sulle merci serbe)", ha detto Dacic aggiungendo di non avere alcuna intenzione di interrompere la campagna avviata. "Non c'è un fermo. Entro la fine dell'anno ci saranno ancora ritiri del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, e alle Nazioni Unite saranno meno della metà i paesi che riconoscono il Kosovo. Questo processo non si può arrestare", ha concluso Dacic. (Seb)