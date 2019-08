Serbia: presidente Vucic a settembre in visita in Vaticano

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic sarà a settembre in Vaticano: è quanto riferisce la stampa serba rilanciando una dichiarazione dello stesso Vucic. "Vado in Vaticano, per pregarli di non riconoscere il Kosovo", ha detto Vucic parlando con i giornalisti a Belgrado. (Seb)