Kosovo-Germania: deputato Cdu Lobel sostiene candidata premier Osmani

- Il deputato del Budenstag (parlamento federale tedesco) dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Nikolas Lobel, ha dichiarato il suo sostegno alla candidata della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Vjosa Osmani, al ruolo di primo ministro in occasione delle prossime elezioni politiche nel paese. “Oggi la deputata Vjosa Osmani è diventata la prima donna nella storia del Kosovo a candidarsi come primo ministro del Kosovo. La signora Osmani proviene dalla sorella della Cdu, Ldk, membro della famiglia del Partito popolare europeo. Sono fermamente convinto che i giovani politici credibili possano iniettare una nuova energia e visione per il Kosovo, la parte più giovane dell'Unione europea", ha scritto Lobel ripreso dal portale di informazione “Gazeta Express”. (segue) (Kop)