Kosovo: candidato premier Ldk Osmani, Vetevendosje nostro unico partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i disaccordi, la Lega democratica del Kosovo (Ldk) rifiuta di avere un partner di governo di qualsiasi altro partito politico che non sia il movimento di Vetevendosje. Lo ha detto il candidato premier dell’Ldk, Vjosa Osmani, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Osmani ha affermato che la partnership tra i due partiti sarà raggiunta prima o dopo il 6 ottobre, data delle elezioni, e che “false dichiarazioni” non hanno contribuito alla concretizzazione dell’accordo di cooperazione. Rispetto al ruolo di primo ministro, Osmani ha affermato che gli interessi del paese sono al di sopra degli interessi individuali ma che questi saranno da lei in ogni caso protetti in caso di elezione. In merito al dialogo con la Serbia, Osmani ha affermato che, fatta eccezione per le misure difensive, la reciprocità sarebbe il criterio di reazione in caso di azioni serbe. Tuttavia, il candidato dell’Ldk ha spiegato di volere in ogni caso ottenere la fiducia dell'Assemblea nazionale e quindi rivelare il piano al tavolo di discussione. (segue) (Kop)