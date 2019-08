Kosovo: Clinton ringrazia presidente parlamento Veseli per celebrazioni liberazione paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media kosovari hanno reso pubblico il contenuto di una lettera inviata lo scorso 5 agosto dall’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, al presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli. Nella missiva, Clinton ringrazia Veseli per averlo ospitato in occasione delle celebrazioni del 20mo anniversario della liberazione del paese, tenutesi a giugno. “Voglio ringraziarti per il caloroso benvenuto a Pristina a giugno. È stato un onore per me segnare due decenni di pace con i cittadini e dedicarci a un futuro di pari opportunità. Tieni presente che ti auguro sempre successo", ha scritto Clinton. Anche l'ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright ha inviato una lettera di ringraziamento e di sostegno a Veseli dopo avere partecipato alle celebrazioni. (segue) (Kop)