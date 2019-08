Kosovo-Germania: deputato Cdu Lobel sostiene candidata premier Osmani (2)

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha nominato Vjosa Osmani come candidata del partito al ruolo di primo ministro. Il vicesegretario della formazione Lutfi Haziri si occuperà invece di dirigere la campagna elettorale dell’Ldk. Come riferisce il quotidiano “Koha Ditore”, l’intesa sul nome di Osmani rappresenta una svolta nel rapporto fra il leader Isa Mustafa e il resto della leadership dell’Ldk. In una conferenza stampa seguita alla riunione di partito di lunedì, Mustafa ha sottolineato gli sforzi che la formazione farà in vista delle elezioni parlamentari, fissate per il 6 ottobre. “Ho delegato tutti i miei compiti di leader dell’Ldk a Lutfi Haziri, per cooperare con Osmani e vincere le elezioni”, ha affermato Mustafa. (segue) (Kop)