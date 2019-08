Kosovo-Germania: deputato Cdu Lobel sostiene candidata premier Osmani (3)

- Come spiegato nei giorni scorsi da Mustafa, la Lega democratica del Kosovo non è intenzionata ad entrare in una qualche coalizione rinunciando ad avere tra le proprie fila il prossimo primo ministro del paese balcanico. “Prima di tutto dobbiamo valutare i nostri interessi e quelli dei cittadini, e l’impatto che avrebbe su di essi una eventuale coalizione con il movimento Vetevendosje: abbiamo già avuto alcuni incontri con il loro leader, Albin Kurti, senza però discutere della possibile suddivisione dei seggi”, ha detto Mustafa, sottolineando che “sicuramente non entreremo in una qualche coalizione rinunciando alla posizione del premier”. (segue) (Kop)