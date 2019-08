Kosovo: Corte costituzionale deciderà a breve su competenze governo dopo dimissioni Haradinaj

- La Corte costituzionale kosovara dovrebbe decidere entro questa settimana sulle competenze del governo dopo le dimissioni del primo ministro, Ramush Haradinaj. La decisione dovrebbe limitare la portata delle attività al governo e al processo decisionale di Haradinaj, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. D'ora in poi, il governo del Kosovo sarà in grado di agire solo con decisioni amministrative, ma non sarà autorizzato a effettuare alcuna spesa di capitale prevista del bilancio. (segue) (Kop)