Paraguay-Cile: nel prossimo vertice presidenziale focus su commercio, connettività e cooperazione

- I presidenti di Cile e Paraguay, Sebastian Pinera e Mario Abdo, hanno annunciato una nuova riunione bilaterale ad Assunzione per marzo del prossimo anno. Al centro dei colloqui, secondo quanto affermato dallo stesso presidente Abdo in una conferenza stampa congiunta, i progressi in materia economica e commerciale, la connettività e il rafforzamento della cooperazione. "Mi sono impegnato affinché il presidente cileno conosca la nostra cara regione del Chaco paraguaiano e ad organizzare una riunione per rafforzare i legami che uniscono storicamente il Paraguay al Cile", ha affermato Abdo. Il presidente del Paraguay ha quindi manifestato la "decisione politica" di sviluppare la connettività a livello logistico tra i due paesi attraverso maggiori investimenti in infrastrutture di collegamento stradale e fluviale. (segue) (Abu)