Serbia-Spagna: premier Brnabic con ministro Borrell, focus su rapporti bilaterali e integrazione Ue (2)

- "La posizione dell'Ue in merito all'indipendenza del Kosovo è neutrale. Non hanno una posizione perché non c'è consenso. Ci sono paesi che hanno riconosciuto il Kosovo e altri che non lo hanno fatto", ha detto Brnabic aggiungendo di avere posto all'attenzione di Borrell due elementi in particolare. Il primo, ha detto la premier, è che a sei anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles Pristina non ha ancora attuato quanto concordato. A questo proposito Brnabic ha chiesto che cosa la nuova Commissione europea intenda fare e se resterà garante dell'accordo. Il secondo elemento riguarda l'introduzione di dazi da parte di Pristina alle merci d'importazione serba, e anche in questo caso Brnabic ha chiesto a Borrell che cosa la nuova Commissione intenda fare. (Seb)