Serbia-Slovenia: ministro Interno Stefanovic con ambasciatore Jarc, focus su cooperazione

- Il ministro dell'Interno della Serbia Nebojsa Stefanovic ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatore sloveno a Belgrado, Iztok Jarc. Secondo quanto riporta la stampa locale, al centro della riunione è stata la cooperazione delle forze di polizia dei due paesi. I due interlocutori hanno in particolare affrontato il tema della collaborazione fin qui avuta nel settore anticrimine, che ha portato a risultati significativi nel sequestro di narcotici e nell'individuazione di laboratori illegali per la produzione di stupefacenti. Il ministro Stefanovic ha inoltre esposto all'ambasciatore la situazione riguardante la candidatura del Kosovo all'Interpol che verrà discussa nella prossima Assemblea generale dell'organizzazione a ottobre in Cile. Stefanovic ha dichiarato che la stessa candidatura porta ad una divisione all'interno di tale organizzazione. Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, e quello dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, hanno avuto nella giornata di ieri una riunione in cui hanno discusso le prossime attività mirate a prevenire un possibile ingresso del Kosovo nell'Interpol: lo riferiva una nota del ministero dell'Interno, precisando che la candidatura di Pristina sarà esaminata nella prossima Assemblea generale dell'organizzazione internazionale che si terrà a ottobre in Cile. (segue) (Seb)