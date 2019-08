Serbia-Slovenia: ministro Interno Stefanovic con ambasciatore Jarc, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno esaminato i passi intrapresi fino ad ora da parte dei dicasteri da loro guidati e dalle altre istituzioni dello Stato. Dacic e Stefanovic hanno poi concordato i prossimi passi da compiere in vista dell'Assemblea generale di ottobre, sottolineando la necessità di rendere a tutti noto che un'eventuale accoglienza del Kosovo nell'Interpol andrebbe contro la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite ma anche contro la cosiddetta Risoluzione di Corell approvata nell'Assemblea generale Interpol del 2017 a Pechino. Tale Risoluzione, prosegue la nota di Belgrado, definisce chiaramente che solo gli Stati membri o gli osservatori presso le Nazioni Unite possono far parte dell'Interpol. Si è tenuta il 20 novembre a Dubai l'ultima l'assemblea generale dell'Interpol in cui è stata esaminata la prima candidatura presentata dal Kosovo per entrare nell'organizzazione internazionale. Alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. Pristina, per diventare un paese membro dell'organizzazione internazionale, avrebbe dovuto ottenere una maggioranza di due terzi dei paesi membri presenti alla riunione. (segue) (Seb)