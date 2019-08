Kosovo-Germania: deputato Cdu Lobel sostiene candidata premier Osmani (5)

- Il premier Ramush Haradinaj ha annunciato nelle scorse settimane le sue dimissioni dopo essere stato convocato a L'Aja per testimoniare davanti al Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Le dimissioni di Haradinaj si inseriscono comunque in uno scenario politico piuttosto complicato, fondato su un delicato equilibrio in base al quale il governo di minoranza – formato da Aak, Partito democratico del Kosovo (Pdk), Iniziativa socialdemocratica (Nisma), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) - era riuscito a sopravvivere anche dopo il venir meno del sostegno dei deputati della Lista serba. (segue) (Kop)