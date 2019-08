I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Spagna: premier Brnabic con ministro Borrell, focus su rapporti bilaterali e integrazione Ue - La premier della Serbia Ana Brnabic ha avuto oggi un incontro con il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell. Secondo quanto riporta l'emittente di Belgrado "Rts", l'incontro è avvenuto in occasione della partecipazione della premier serba ad una conferenza a Santander, in Spagna, dedicata al futuro dell'Unione europea. Al centro della riunione con Borrellsono state le relazioni bilaterali fra Serbia e Spagna, oltre che il percorso d'integrazione e della Serbia e il dialogo Belgrado-Pristina. Al termine dell'incontro la premier ha dichiarato a "Rts" che la discussione ha toccato anche il tema del prossimo incarico di Borrell come Alto rappresentante della politica estera dell'Ue. (segue) (Res)