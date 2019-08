I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: detenuto morto in carcere, era in attesa di estradizione negli Usa - Un cittadino kosovaro di 52 anni è stato trovato morto nella cella dove era detenuto nel carcere di Peja (parte occidentale del Kosovo). Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Gazeta Express”, l’uomo era in attesa di estradizione negli Stati Uniti, in quanto accusato di omicidio nello Stato del Michigan. Da quanto emerso, il kosovaro, che risponderebbe al nome di Binak Gjergjaj, potrebbe essersi suicidato dopo essere stato posto in stato di carcerazione lo scorso 14 giugno. A confermare la morte del detenuto è stato il portavoce dell’Ufficio della procura di Peja, Shkodran Nikci. La scorsa settimana un altro cittadino kosovaro, Ymer Shahini, è stato estradato negli Stati Uniti in quanto sospettato di attività illecite. Si è trattato del primo processo di estradizione completato a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo relativo raggiunto dai due paesi. (segue) (Res)