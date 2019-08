Kosovo: Partito giustizia, nuova coalizione pre-elettorale con Akr

- Il Partito di giustizia del Kosovo ha annunciato che, dopo una serie di consultazioni con il leader dell’Alleanza per un nuovo Kosovo (Akr), Behgjet Pacolli, i due partiti hanno deciso di formare una coalizione. Lo riferisce il quotidiano “Epoka”. “Ci aspettiamo che questo nuovo gruppo consolidi ancora di più la nostra cooperazione, e che possa rappresentare una valida alternativa per i cittadini kosovari in un momento tanto delicato per il futuro del nostro paese”, si legge nel relativo comunicato stampa. (Kop)