Kosovo: Corte costituzionale deciderà a breve su competenze governo dopo dimissioni Haradinaj (2)

- Lo scorso 22 agosto, i deputati kosovari hanno votato in favore dello scioglimento del parlamento di Pristina a seguito delle dimissioni del premier Ramush Haradinaj. Il sostegno alla mozione per lo scioglimento del parlamento è stato molto ampio, con 89 deputati, sia dei partiti della maggioranza che dell'opposizione, che hanno votato in favore. Dopo lo scioglimento del parlamento kosovaro, le autorità di Pristina devono organizzare le elezioni entro 45 giorni. Il presidente kosovaro Hashim Thaci dovrebbe decretare nei prossimi giorni la data per il voto anticipato. Fonti presidenziali, citate dalla stampa di Pristina, hanno indicato come probabile data del voto domenica 6 ottobre. (segue) (Kop)