I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: autorità chiedono arresto di Vladimir Cizelj, considerato vicino a ministro serbo Dacic - Il ministero degli Esteri kosovaro ha chiesto alle autorità competenti di emettere un mandato di arresto internazionale nei confronti di Vladimir Cizelj, una persona molto vicina al ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic. Lo ha annunciato il consigliere del capo della diplomazia di Pristina, Jetlir Zyberaj, aggiungendo che Cizelj avrebbe commesso una serie di crimini contro la sovranità del Kosovo. “Questo criminale ha contatti con organizzazioni operanti a livello internazionale ed è coinvolto in una serie di casi di corruzione in tutto il mondo: ha tentato di creare problemi anche qui in Kosovo per conto di Ivica Dacic”, ha detto Zyberaj, specificando che pur non essendo membro dell’Interpol, il Kosovo può richiedere l’emissione di un mandato d’arresto internazionale attraverso la missione delle Nazioni Unite nel paese, l’Unmik. (segue) (Res)