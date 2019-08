I fatti del giorno - Balcani (5)

- Difesa: Kfor, nuova esercitazione militare in Kosovo nei prossimi giorni - La missione della Nato in Kosovo (Kfor) ha annunciato per i prossimi giorni una nuova esercitazione militare. Lo riferiscono i media del paese balcanico. “Nei prossimi giorni ci sarà il movimento di alcune truppe nel territorio nazionale: la Kfor continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini kosovari, e una pronta risposta in caso di necessità. La situazione, ad oggi, rimane sotto controllo e non ci sono segni di minacce imminenti”, si legge in un comunicato diffuso dalla missione. (Res)