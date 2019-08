Kosovo: candidato premier Ldk Osmani, Vetevendosje nostro unico partner (2)

- I leader della Lega democratica del Kosovo e del movimento di opposizione Vetevendosje, Isa Mustafa e Albin Kurti, stanno lavorando per trovare un compromesso tra le due formazioni che possa facilitare la creazione di una nuova coalizione politica, come dichiarato ieri dal numero due del partito Ldk, Lutfi Haziri, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Klan Kosova”. “La cooperazione è più importante di qualsiasi altra cosa in questo momento”, ha detto, aggiungendo che il Consiglio generale della Lega ha deciso di candidare Vjosa Osmani alla carica di primo ministro, esprimendosi contro un’eventuale alleanza con il Partito democratico del Kosovo (Pdk) e autorizzando l’avvio di negoziazioni con Vetevendosje. (segue) (Kop)