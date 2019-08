Ue: Mogherini, a informale Difesa discussi collegamenti tra ambiente e sicurezza

- I ministri della Difesa dell'Unione europea, riuniti oggi a Helsinki in una riunione informale, hanno parlato di due questioni relative ai cambiamenti climatici e alla difesa. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, in conferenza stampa con il ministro della Difesa finlandese, Antti Kaikkonen. "Penso che l'Ue sia stata tra i primi a identificare i cambiamenti climatici come una minaccia alla sicurezza, una sfida alla sicurezza e un moltiplicatore delle minacce alla sicurezza", ha detto. Due le questioni discusse "relative ai cambiamenti climatici e alla difesa". Come assicurarsi "che i militari contribuiscano ad affrontare i problemi dei cambiamenti climatici, in particolare riducendo la dipendenza energetica e l'impronta di carbonio e in questo modo contribuendo ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici", cosa che "può anche essere utile in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni per terra". (segue) (Beb)