Kosovo: elezioni, Ldk e Vetevendosje continuano negoziati su eventuale coalizione (2)

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha convocato le elezioni parlamentari anticipate nel paese per il 6 ottobre. Thaci ha chiesto alla Commissione elettorale centrale di avviare tutte le procedure previste per l'organizzazione del voto. In precedenza, nel corso della giornata, lo stesso Thaci aveva ufficializzato lo scioglimento dell'assemblea parlamentare. Secondo la legge nazionale, le elezioni anticipate devo essere indetto non prima di 30 giorni e non oltre 45 giorni il decreto presidenziale per lo scioglimento del parlamento. I deputati dell'Assemblea nazionale di Pristina hanno votato il 22 agosto in favore dello scioglimento del parlamento, per aprire la strada alle elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Haradinaj. Il sostegno alla mozione per lo scioglimento del parlamento è stato molto ampio, con 89 deputati, sia dei partiti della maggioranza che dell'opposizione, che hanno votato in favore. (segue) (Kop)