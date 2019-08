Ungheria: Budapest riprenderà la missione aerospaziale baltica dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria si riunirà alla missione aerospaziale baltica dal settembre 2022. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in visita oggi a Siauliai, in Lituania. L'agenzia di stampa "Mti" riporta che il capo della diplomazia ungherese ha visitato la locale base dell'aviazione militare al termine della missione di sorveglianza dello spazio aereo sul Mar Baltico, iniziata a maggio e che coinvolge 92 militari ungheresi, inclusi 7 piloti e 4 velivoli Jas-39 Gripen. I caccia sono stati allertati un totale di 43 volte e hanno totalizzato 456 ore di volo. Il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, e il viceministro della Difesa, Vytautas Umbrasas, hanno ringraziato le truppe ungheresi per la loro partecipazione. Attualmente è di circa un migliaio il numero di soldati ungheresi in servizio in missioni all'estero, coordinate dalla Nato, dall'Onu e dall'Ue. Il ministro Szijjarto ha assicurato che nel tempo il loro numero sarà espanso, con la spedizione di 130 militari in Kosovo e 70 in Afghanistan, in entrambi i casi in missioni Nato. Budapest sta inviando anche 60 uomini in Libano per prendere parte al contingente Unifil. (Vap)