Speciale infrastrutture: Serbia, oggi apertura offerte per costruzione Corridoio Morava

- E' prevista per oggi l'apertura delle offerte nell'ambito della gara indetta dal governo serbo per la costruzione del cosiddetto Corridoio della Morava, in Serbia centrale: lo ha detto il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riporta la stampa locale. I lavori per la realizzazione dell'opera, ha aggiunto il ministro, potrebbero cominciare già a settembre. "La commissione preposta esaminerà le offerte, dopo di che nell'arco di 10-15 giorni dovrebbe essere presa una decisione", ha osservato il ministro. Lo scorso 5 agosto il ministero delle Infrastrutture della Serbia ha pubblicato la gara pubblica per la scelta di un partner strategico nella realizzazione della sezione autostradale Pojate-Preljina denominata Corridoio della Morava. Secondo quanto riporta la stampa locale, la sezione sarà lunga 112 chilometri e larga 30 metri, con 84 ponti e 26 cavalcavia. Il ministero è alla ricerca di una società o un consorzio, nazionale o straniero, che possa dimostrare di avere avuto un giro d'affari nel 2016, 2017 e 2018 di almeno un miliardo di euro. Il candidato deve inoltre presentare una lettera d'intenti di istituzioni internazionali, banche o altre fonti per un finanziamento del progetto dell'ammontare di almeno 400 milioni di euro. Il parlamento della Serbia ha approvato lo scorso 8 luglio la legge che regola la realizzazione del Corridoio stradale della Morava, nell'area centrale del paese. L'autostrada è denominata tecnicamente E-761 e la legge riguarda una sezione compresa fra Pojate e Preljina. Il testo approvato prevede la contrazione di un debito di 800 milioni di euro presso società e fondi stranieri da parte del governo serbo per la realizzazione del progetto. Il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, ha dichiarato che è stato firmato in precedenza un memorandum d'intesa con la società Usa Bechtel per la costruzione del Corridoio. Il ministro ha precisato che non esiste ancora un contratto con nessuna compagnia per la realizzazione, e a questo proposito il governo formerà una commissione apposita incaricata di individuare i partner nel progetto. Il ministro ha inoltre dichiarato che il Corridoio della Morava rappresenta "il progetto numero 1" per il dicastero da lei guidato. Tale infrastruttura, ha spiegato Mihajlovic, è importante innanzitutto per il suo collegamento con l'autostrada Cacak-Pojate. Il Corridoio della Morava e il collegamento fra il Corridoio 10 e il Corridoio 11, ha aggiunto il ministro, rendono possibile lo sviluppo di un'area abitata da 500 mila persone. Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. (Seb)