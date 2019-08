I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Slovenia: premier Sarec, Lubiana contro dazi kosovari a merci serbe - La Slovenia è contraria ai dazi imposti dal Kosovo alle merci di provenienza serba. Lo ha detto oggi il premier sloveno Marjan Sarec parlando con i giornalisti a Belgrado al termine di un incontro con l'omologa serba Ana Brnabic. Sarec ha sottolineato la necessità di proseguire il dialogo Belgrado-Pristina, ma per andare avanti con i negoziati, ha aggiunto, è necessario che le autorità kosovare ritirino i dazi imposti. Le tasse, ha concluso Sarec, non sono una buona via per la risoluzione dei problemi. "E' dovere della Slovenia in quanto membro Ue preoccuparsi anche del fatto che vengano rispettati gli accordi", ha infine detto il capo del governo di Lubiana. (Res)