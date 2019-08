Kosovo-Giappone: presidente Thaci, visita ufficiale a Tokyo in programma a settembre

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, si recherà in visita ufficiale in Giappone il mese prossimo. Lo riferisce l’emittente “Rtk”, aggiungendo che il viaggio è stato annunciato nel quadro del recente incontro tra il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, e Kiyoshi Koinuma, ambasciatore giapponese a Vienna plenipotenziario per il Kosovo. Stando alle informazioni contenute nel comunicato stampa relativo all’incontro, le due parti hanno discusso gli aspetti organizzativi del viaggio presidenziale e i risultati che Pristina si aspetta di ottenere dalla visita. (Kop)