Kosovo: ministro Esteri Pacolli, fondamentale trovare accordo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha dichiarato che il nuovo governo di Pristina si impegnerà per ripristinare un dialogo con le autorità di Belgrado, auspicando la rimozione dei dazi aggiuntivi precedentemente imposti sui beni di provenienza serba. Lo riferisce l’emittente “Rtk”. “Bisogna assolutamente trovare un accordo definitivo con la Serbia”, ha detto, sottolineando che “queste elezioni saranno molto difficili”. “In questo momento la comunità internazionale vede il Kosovo come un paese che blocca il dialogo ed è incapace di lavorare bene con i propri alleati. Il sostegno dall’estero è calato notevolmente nel corso dell’ultimo anno, e spero che possa essere ripristinato”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Pristina. “I leader politici che dichiarano di non essere intenzionati a rimuovere i dazi aggiunti in un prossimo futuro stanno mentendo, e mentire all’elettorato non è mai una buona cosa”, ha concluso Pacolli. (Kop)