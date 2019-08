Speciale difesa: Serbia, ministro Esteri e Interno discutono prossime attività contro ingresso Kosovo in Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, e quello dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, hanno avuto ieri una riunione in cui hanno discusso le prossime attività mirate a prevenire un possibile ingresso del Kosovo nell'Interpol: lo riferisce una nota del ministero dell'Interno, precisando che la candidatura di Pristina sarà esaminata nella prossima Assemblea generale dell'organizzazione internazionale che si terrà a ottobre in Cile. I due ministri hanno esaminato i passi intrapresi fino ad ora da parte dei dicasteri da loro guidati e dalle altre istituzioni dello Stato. Dacic e Stefanovic hanno poi concordato i prossimi passi da compiere in vista dell'Assemblea generale di ottobre, sottolineando la necessità di rendere a tutti noto che un'eventuale accoglienza del Kosovo nell'Interpol andrebbe contro la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite ma anche contro la cosiddetta Risoluzione di Corell approvata nell'Assemblea generale Interpol del 2017 a Pechino. Tale Risoluzione, prosegue la nota di Belgrado, definisce chiaramente che solo gli Stati membri o gli osservatori presso le Nazioni Unite possono far parte dell'Interpol. (Seb)