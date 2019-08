Nord Macedonia-Serbia: premier Zaev, Skopje contro dazi introdotti da Pristina

- La Macedonia del Nord è contro i dazi introdotti da Pristina nei confronti "dell'amica Serbia": lo ha detto oggi il premier macedone Zoran Zaev in una conferenza stampa congiunta con la premier serba, Ana Brnabic, tenuta in occasione dell'avvio delle operazioni congiunte di pattugliamento presso il valico Presevo-Tabanovce. I dazi imposti da Pristina, ha detto Zaev, sono "inaccettabili" e vanno contro ogni accordo, compreso quello di libero scambio Cefta in vigore fra i paesi della regione che non fanno ancora parte dell'Ue. "Dobbiamo trovare dei modi per agevolare lo sviluppo del commercio, e le tasse di Pristina non vanno in questa direzione. Noi abbiamo riconosciuto il Kosovo, restiamo fermi nella nostra decisione ma anche nella posizione secondo cui non sosteniamo tali misure di Pristina", ha detto Zaev. (segue) (Seb)