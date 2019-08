Kosovo: premier dimissionario Haradinaj accusa Thaci e Veseli di scorrettezze a suo carico

- Il primo ministro dimissionario del Kosovo e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, è tornato ad accusare il capo dello Stato, Hashim Thaci, ed il presidente del parlamento, Kadri Veseli, di non essere stati corretti nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dai media locali, Haradinaj ha sottolineato come le due figure istituzionali del paese abbiano presentato lo stesso ex capo di governo, agli occhi dei partner statunitensi, come un “ostacolo” alla ripresa del dialogo con la Serbia, per via della sua posizione a favore del mantenimento dei dazi sulle merci serbe. “Sia il presidente che Veseli sono stati assolutamente ingiusti durante gli incontri con gli americani a porte chiuse. Mi hanno presentato come un ostacolo alla ripresa del dialogo. La Serbia è stata l'ostacolo stabilendo le condizioni. Colui che ha commesso massacri e crimini, ha posto le condizioni. Come vittime dobbiamo alzare i dazi per andare al dialogo. Penso di aver agito nel modo giusto non permettendo questo", ha spiegato Haradinaj. (segue) (Kop)