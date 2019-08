Romania: crisi governo, premier Dancila invia a presidente Iohannis proposte per ministri ad interim (3)

- Il ministro ha chiarito di conoscere “questo meccanismo europeo, so cosa significa, mi assumo di perdere politicamente, internamente, ma che non perda la Romania a lungo termine". Ieri il leader dellAlde, Calin Popescu Tariceanu, ha annunciato la decisione di lasciare il governo aggiungendo che i ministri che non intendono lasciare i loro incarichi di governo saranno espulsi dal partito. In questo contesto, Manescu ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che Popescu Tariceanu farà esattamente quello che ha detto se continuerà come ministro degli Esteri. "Non passo al Psd, questo è chiaro. Continuo solo la mia missione come ministro degli Esteri e penso che questo sia abbastanza", ha concluso. Popescu Tariceanu ha sostenuto lunedì 26 agosto di aver parlato diverse volte con il premier Viorica Dancila della necessità di un rimpasto dell’esecutivo, senza tuttavia raggiungere alcun risultato. Il leader dell’Alde ha anche criticato duramente alcune misure fiscali adottate dal governo, che sarebbero state adottate, a suo dire, senza un accordo con l’Alde. (Rob)