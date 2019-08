Cultura: ingresso gratuito per prima domenica di settembre nei "Musei in Comune" per i residenti a Roma e nella Città metropolitana

Roma, 28 ago 10:36 - (Agenzia Nova) - Il 1 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei civici per i residenti a Roma e nella Città metropolitana. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei Musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali ad ingresso gratuito a esclusione solo di tre mostre: Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Claudio Imperatore al Museo dell’Ara Pacis. Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei capitolini, nelle sale di palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il 1 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei civici per i residenti a Roma e nella Città metropolitana. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei Musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali ad ingresso gratuito a esclusione solo di tre mostre: Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Claudio Imperatore al Museo dell’Ara Pacis. Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei capitolini, nelle sale di palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri. (segue) (Com)